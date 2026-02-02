«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это уже пятая встреча команд в сезоне — и пока серия почти полностью проходит под знаком низа. Три матча подряд в Нижнекамске: 25 октября «Салават Юлаев» выиграл 2:1, 7 ноября «Нефтехимик» ответил 1:0, 23 ноября уфимцы снова были сильнее 3:1. А 5 января команды впервые сыграли в Уфе — и опять 2:1 в пользу «Салавата» дубль сделал Никита Зоркин. Итого 3:1 по победам, всего 11 шайб за четыре игры — совсем «закрытая» история.

Но вот что важно: январь у обеих команд получился мощным по содержанию и по эмоциям. «Салават Юлаев» начал год с пяти побед подряд, затем болезненно провалился с «Автомобилистом» (2:6) и «Авангардом» (2:5), но дальше снова набрал ход: четыре победы подряд, включая выезд в Минск и яркое «зелёное дерби» с «Ак Барсом» (4:3) с тем самым фантастическим голом Егора Сучкова. Плюс вернулся в строй Евгений Кузнецов — пока не идеален по кондициям, но сам факт возвращения добавляет глубины и уверенности. У «Нефтехимика» январь тоже получился бодрым: после двух стартовых поражений команда выдала семиматчевую победную серию, обыгрывала и «Ак Барс», и «Сибирь», и московское «Динамо». Да, 31 января прилетело 1:6 от Казани, но это скорее из разряда «не пошло вообще ничего», чем история про поломку команды: моменты были, реализация — нет.

И вот тут появляется главный вопрос к матчу: повторится ли привычный низ, или форма и тонус подталкивают игру к более результативному сценарию. С одной стороны, очные встречи этого сезона прямо кричат об осторожности. С другой — обе команды сейчас в движении, и держать такой стерильный хоккей пятый раз подряд становится всё сложнее.

Жду, что «Салават Юлаев» будет чуть сильнее по контролю и качеству моментов, но «Нефтехимик» точно не отдаст игру легко и снова упрётся дисциплиной. Поэтому вместо чистого исхода — комбинированный вариант: хозяева не проиграют в основное, а общий тотал всё-таки пробьётся через 4-5 шайб», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».