Николай Оганезов оценил перспективу легализации онлайн-казино в России

Заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта и советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал инициативу Минфина о легализации онлайн-казино в России.

«У меня нет однозначно отрицательного или однозначно положительного мнения по этой инициативе. Я достаточно давно говорил о неотвратимости перспективы легализации онлайн-казино.

Действительно, легальное онлайн-казино может остановить переток российской аудитории в нелегальный сектор. Тут возникает много вопросов, за счёт каких инструментов легальное онлайн-казино будет конкурировать с нелегальными?

Да, простота финансовых расчётов — очень важный, но всё-таки не единственный инструмент конкурентной борьбы», — приводит слова Оганезова Sports.ru.