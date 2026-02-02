Скидки
«Зенит» — «Динамо»: ставки и коэффициенты на матч Зимнего Кубка РПЛ

3 февраля в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ встретятся «Зенит» и «Динамо». Игра пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Winline Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение подопечным Сергея Семака. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.78. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Команды успели пересечься в нынешнем сезоне трижды. В РПЛ сине-бело-голубые на своём поле победили со счётом 2:1, однако динамовцы в какой-то степени взяли реванш в Кубке России. Прошли дальше в четвертьфинале Пути РПЛ по сумме двух встреч — 3:1 и 0:1.

