«Адмирал» – «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ во Владивостоке

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» – «Торпедо».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.70.

«Противостояния нижегородцев и дальневосточников редко получаются каким-то сверхзрелищными. «Адмирал» смог недавно прервать серию из девяти поражений подряд и одолеть казахстанский «Барыс» на выезде. Однако после этой встречи Владивосток дома уступил «Автомобилисту». Было это сделано практически без шансов для коллектива Олега Браташа. «Адмирал» работает на будущее, на следующий сезон, который должен быть по мнению руководителей команды точно лучше нынешнего. А нынешний — провальный, остается только надеяться на набор очков в последних встречах регулярного чемпионата.

У «Торпедо» же в самом разгаре борьба за тройку Западной конференции. Нижегородцы уступили в последних трёх матчах, заработав всего один результативный балл в копилку. Коллективу Исакова срочно нужен успех. Может быть, он будет достигнут необычным путем и не с помощью «торпедовского» хоккея. Первый матч в сезоне между командами, к слову, закончился победой Владивостока в серии буллитов.

В предстоящем матче прогнозирую достаточно низовую игру. «Торпедо» нужно срочно исправлять своё положение и заканчивать серию поражений. «Адмирал» находится в поиске мотивации, в таком состоянии сложно много забрасывать шайб в ворота соперника. Хотя иногда владивостокцы могут и забросить в свои», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».