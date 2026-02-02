Скидки
«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Новосибирске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.95.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Ак Барс
Казань
«Предыдущая встреча между командами получилась крайне захватывающей — казанцы вели дома со счётом 2:0, но новосибирцы смогли отыграться и победили в серии буллитов. Особенно важной игра была для вратаря «Сибири» Михаила Бердина, который начинал сезон в составе «Ак Барса». Казанский клуб отказался от вратаря, который допускал много ошибок, но после перехода в стан сибиряков Бердин перезапустил карьеру и выдал ряд шикарных матчей. А после игры не скрывал радости.

Во многом его действия помогли команде Ярослава Люзенкова выдать победную серию, но в последней встрече «Сибирь» уступила дома «Трактору» (1:3). Борьба за место в плей-офф наверняка будет идти до самого конца регулярного чемпионата — «Амур» после череды неудач выиграл два матча подряд и продолжает погоню за новосибирцами.

«Ак Барс» смог реабилитироваться перед собственными болельщиками яркой победой над «Нефтехимиком» (6:1), а новичок казанцев, канадский нападающий Нэйтан Тодд забросил свою первую шайбу после обмена из «Спартака». Команда Анвара Гатиятулина может считаться одним из фаворитов сезона, но стабильности явно не хватает — если казанцы в этом добавят, то явно пройдут далеко. Новосибирцам будет сложно повторить выездной успех во встрече с одним из лидеров Восточной конференции — ставлю на то, что гости выиграют в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

