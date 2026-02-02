«Северсталь» — «Спартак»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Череповце

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак».

Ставка: победа «Северстали» за 2.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Как хорошо, когда игровая неделя, пусть и достаточно короткая, начинается с таких матчей. Череповчане достаточно неплохо съездили на выезд в Москву и Нижний Новгород, выиграв у «Динамо» и «Торпедо». «Северсталь» продолжает погоню за ярославским «Локомотивом», но соперник постоянно сам набирает очки и держит череповчан на расстоянии вытянутой руки. Возвращение домой и встреча с соперником, который располагает к атакующему хоккею, могут помочь в таком нелёгком деле, как набор очков.

«Спартак» без главного тренера, который отсутствует по медицинским показателям, очень достойно выступает, в том числе обыгрывая и прямых конкурентов из Санкт-Петербурга. Красно-белые были прекрасны во встрече со СКА, по сути не оставив шансов оппоненту на спасение. Говорят, «Северсталь» может быть чуть ли не самым удобным соперником для «Спартака». Откуда такие предположения? Из счетов серий двух предыдущих розыгрышей Кубка Гагарина.

В предстоящем матче хочется увидеть побольше заброшенных шайб, однако только на это рассчитывать будет сложно. Иногда «Северсталь» и «Спартак» устраивают голевые триллеры, а иногда — откровенно сушат матчи. Не всегда хватает исполнительского мастерства и удачи в решающие моменты встречи. Будем надеяться на красивый хоккей. Победит коллектив хозяев, у которого борьба за первую строчку Запада в самом разгаре», — приводит словам Гучека «Ставка ТВ».