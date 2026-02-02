«Удинезе» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Вот здесь можно подумать, что «Рома» вполне может потерять очки, потому что у команды сейчас был очень тяжёлый выезд в Грецию в Лиге Европы. Матч с «Панатинаикосом» получился энергозатратным, с большим напряжением, такие игры, как правило, сильно бьют по физике и по эмоциям. Поэтому полагаю, что в Греции были потрачены действительно огромные силы.

А «Удинезе» в этой ситуации играет дома, ни в каких еврокубках не участвует, готовится спокойно и целенаправленно именно к этому противостоянию. Поэтому, конечно, зная всё это, они должны быть готовы к тому, что здесь можно зацепиться за результат и даже попробовать обыграть «Рому». Тем более дома, при своих болельщиках, на своём поле, с понятным планом на игру.

Не думаю, что здесь «Рома» обязательно выиграет. Если вдруг выиграет, это будет небольшим подвигом, учитывая все обстоятельства и текущий график. Слишком много факторов сейчас не в их пользу. По моему мнению, «Удинезе» вполне может рассчитывать на очки. Как минимум на ничейный результат — точно. Думаю, по счёту может быть 1:1 или 2:2, поэтому возьму в этот раз интересный вариант «обе забьют», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».