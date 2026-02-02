Скидки
ХК ЦСКА и OLIMPBET установили рекорд России

ХК ЦСКА и OLIMPBET установили рекорд России
Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА совместно с букмекерской компанией OLIMPBET установили рекорд, который был официально зафиксирован Книгой рекордов России.

Фото: Пресс-служба БК OLIMPBET

Достижением стал флаг России, составленный из наибольшего количества трещоток, выданных зрителям на хоккейном матче.

Историческое событие состоялось 1 февраля 2026 года на «ЦСКА Арене» во время матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и СКА. Каждый зритель, пришедший на арену, стал участником рекордной акции. OLIMPBET подготовил и выдал болельщикам специальные трещотки, которые сыграли ключевую роль в создании масштабной инсталляции.

Во время исполнения гимна Российской Федерации тысячи зрителей одновременно подняли трещотки вверх. В этот момент трибуны арены преобразились в единое полотно национального флага — от нижних ярусов до самых верхних рядов. Зрелищная композиция произвела сильное впечатление и стала центральным эпизодом игрового вечера.

Ранее подобный рекорд на территории России не фиксировался. Совместная инициатива ЦСКА и OLIMPBET объединила спорт, болельщиков и символы национальной идентичности, подчеркнув значимость хоккея как одного из ключевых видов спорта страны.

Установление рекорда стало ярким примером того, как спортивные события выходят за рамки матчей и превращаются в масштабные культурные и социальные проекты.

