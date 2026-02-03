«Зенит» — «Динамо» М: прогноз Владислава Радимова на матч Зимнего Кубка РПЛ

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» М.

Ставка: победа «Зенита» за 1.68.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ. 03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Динамо М Москва

«По тем матчам, что я видел у команд, «Зенит» — явный фаворит. Мне кажется, «Динамо» ещё предстоит много работы, и Гусев тоже говорит об этом. И если мы увидим настоящее «Динамо», то только в начале второй части сезона.

У Семака же, как мне показалось, команда очень хорошо прошла первый этап подготовки. Все здоровы, и против китайцев выглядели уверенно. Логично, что «Зенит» будет фаворитом: многое переделывать не надо, тренер тот же. А у Гусева в «Динамо» другие взгляды, и клуб меняется.

Поэтому «Зенит» выиграет, это однозначно. Я бы ещё добавил ставку на гол в последние 15 минут — смотрится здорово. Обычно в таких матчах в концовке команды раскрываются, поскольку физическая готовность ещё не максимальная», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».