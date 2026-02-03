Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Динамо»: прогноз Анатолия Катрича на матч предсезонного турнира

«Зенит» — «Динамо»: прогноз Анатолия Катрича на матч предсезонного турнира
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.72.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тактические наработки обычно наигрываются только на последних сборах, непосредственно перед возобновлением чемпионата. Сама же игра в футбол на первых двух сборах — отдушина для футболистов на фоне высоких нагрузок. Поэтому я жду результативный матч. И у «Зенита», и у «Динамо» мастеровитые игроки в атаке, в прошедших контрольных матчах обе команды забивали много. Бело-голубые, ко всему прочему, пропускали во всех этих встречах. Будет голевой матч», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Зимний Кубок РПЛ: экспресс на матчи 3 февраля 2026 года
Зимний Кубок РПЛ: экспресс на матчи 3 февраля 2026 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android