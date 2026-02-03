«Зенит» — «Динамо»: прогноз Анатолия Катрича на матч предсезонного турнира

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.72.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ 03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Тактические наработки обычно наигрываются только на последних сборах, непосредственно перед возобновлением чемпионата. Сама же игра в футбол на первых двух сборах — отдушина для футболистов на фоне высоких нагрузок. Поэтому я жду результативный матч. И у «Зенита», и у «Динамо» мастеровитые игроки в атаке, в прошедших контрольных матчах обе команды забивали много. Бело-голубые, ко всему прочему, пропускали во всех этих встречах. Будет голевой матч», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».