«Зенит» — «Динамо»: прогноз Анатолия Катрича на матч предсезонного турнира
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — «Динамо».
Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.72.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Тактические наработки обычно наигрываются только на последних сборах, непосредственно перед возобновлением чемпионата. Сама же игра в футбол на первых двух сборах — отдушина для футболистов на фоне высоких нагрузок. Поэтому я жду результативный матч. И у «Зенита», и у «Динамо» мастеровитые игроки в атаке, в прошедших контрольных матчах обе команды забивали много. Бело-голубые, ко всему прочему, пропускали во всех этих встречах. Будет голевой матч», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
