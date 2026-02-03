«Зенит» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру в Абу-Даби

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо».

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме и матче, и тотал больше 2.5 за 3.10.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ 03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зимний Кубок РПЛ 2026 года берёт свой старт 3 февраля. В Абу-Даби за него поборются «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и московское «Динамо». За неделю каждая команда сыграет с каждой. Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти. Стоит обратить внимание и на начисление очков: победа в основное время — три очка, победа в серии пенальти — два очка, поражение в серии пенальти — одно очко, поражение в основное время — 0 очков. Открывать этот скоротечный турнир будут действующий обладатель Кубка «Зенит» и московское «Динамо».

Так как идёт подготовка ко второй части сезона, команды вряд ли проведут матч основным составом. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в одном из недавних интервью сказал, что они не будут как-то специально готовиться к этим играм, рассматривают матчи Кубка просто как этап подготовки или контрольные встречи, которые всегда проводятся на тренировочных сборах, кто-то сыграет в одном матче, кто-то — в другом, кто-то проведёт на поле 45 минут, кто-то — 60. То есть никакой подготовки именно к турниру у них не будет.

Так что есть смысл подумать над прогнозом на первый тайм. Уверен, что первый тайм «Зенит» и «Динамо» проведут основным составом. Первый вариант для прогноза — победа «Зенита» в первом тайме. Состав питерцев сильнее, и у меня нет сомнений в их победе в первые 45 минут. На январских сборах команда Семака провела два спарринга с чемпионом Китая, дважды их победила 4:1 и 6:0, при этом дважды выиграв первый тайм по 2:0. Поэтому второй вариант — тотал первого тайма больше 1.5 тоже достоин внимания. Ещё один вариант — тотал больше 3. Голы мы увидим, уверен. Почти всё предложенное выше я объединяю — П1/П1 и ТБ.2.5. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».