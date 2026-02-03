ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Зимнего Кубка РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.72.

«Такие матчи всегда очень тяжело анализировать. Во многом эта встреча как раз даст понять, в каком состоянии находятся ЦСКА и «Краснодар»: в каком они функциональном состоянии, как будут распределяться силы по турниру, насколько активно главные тренеры станут задействовать основную обойму уже в этом матче и в последующих. Мы поймём, находятся ли команды под нагрузкой. В любом случае очевидно, что до официального старта сезона ещё достаточно далеко, поэтому здесь наверняка будет место экспериментам, и в целом эта игра даст много пищи для размышлений.

Если говорить о том, как встреча может сложиться, то можно предположить, что ЦСКА пока далёк от игрового баланса, особенно в обороне. Уход Игоря Дивеева — серьёзная потеря, которую необходимо компенсировать. Во многом это планируют сделать за счёт приобретения Матеуса Рейса, но его не будет в ближайшие дни и, конечно, не будет в матче с «Краснодаром». Скорее всего, в центре обороны сыграют Жоао Виктор и Матвей Лукин. Думаю, что ЦСКА ещё не скоро найдёт окончательный баланс в защитной линии, и это сказывается на строгости оборонительных действий. Команда допускает ошибки — их было много в игре с узбекским «Динамо», они возникали и в матче с «Акроном», что приводило к пропущенным мячам. Поэтому я не жду от армейцев сверхнадёжной обороны и в игре с «Краснодаром».

Сам «Краснодар» тоже далёк от оптимальных кондиций. К сожалению, пока не вижу в букмекерских линиях рынков на жёлтые карточки в этом матче. При этом, если учитывать историю противостояния команд в этом сезоне, можно предположить, что карточек может быть достаточно, особенно по меркам контрольной игры. Обычно в таких встречах планка выставляется достаточно высокой.

В такой ситуации мне кажется логичным рассмотреть классические тоталы. Обратите внимание, что и «Краснодар», и ЦСКА на зимних сборах чаще играют «верховые» матчи — так было и в прошлом сезоне. У ЦСКА, несмотря на другого тренера, семь из девяти зимних контрольных встреч прошлой зимой прошли через ТБ. У «Краснодара» аналогичный показатель — четыре из семи. В текущих контрольных матчах этой зимы и у ЦСКА, и у «Краснодара» пока исключительно «верховые» результаты — во всех играх был тотал больше 2.5. Не вижу причин, по которым в очной встрече этих команд должен случиться первый «низ». Напротив, такие матчи скорее способствуют результативному сценарию, тем более с учётом нынешнего состояния команд и их функциональной готовности», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».