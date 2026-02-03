ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Зимнего Кубка РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 2.00.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ. 03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК ЦСКА Москва Не начался Краснодар

«Московские армейцы летом сменили главного тренера, Марко Николич команду неожиданно и спешно покинул, а его место занял Фабио Челестини. В дебютном официальном матче с новым тренером красно-синие завоевали трофей, а именно Суперкубок России. А дальше уже начался полноценный сезон, в чемпионате России армейцы шли неровно, даже временно возглавляли турнирную таблицу, но на зимнюю паузу команда Челестини ушла четвёртой, хотя если бы не поражение в последнем туре, то именно столичная команда лидировала бы. В Кубке России москвичи пока выглядят здорово и имеют все шансы титул защитить, ведь они в 1/2 финала Пути РПЛ.

Там их ждёт действующий чемпион страны — «Краснодар». Команда, в матче с которой армейцы забрали Суперкубок, и команда, которой столичные футболисты уступили в последнем официальном матче, из-за чего не смогли выйти на первое место. Именно коллектив Мурада Мусаева сейчас, во время зимней паузы, является лидером, но отрыв от «Зенита» всего лишь одно очко. Могло бы быть и больше, но на старте сезона «Краснодар» очень тяжело входил в сезон, проиграв трижды в четырёх стартовых матчах.

Армейцы уже успели провести два матча на сборах, обыграли «Акрон» 3:1 и неожиданно уступили «Динамо» из Самарканда 3:4, хотя трижды вели в счёте. «Краснодар» на зимних сборах провёл лишь один матч, соперником был «Елимай», который завершил сезон в Казахстане на четвёртой строчке и попал в еврокубки. Но российская команда своего соперника переиграла. В ближайшей встрече что-то прогнозировать сложно, зимний турнир тренеры вряд ли воспринимают иначе, чем часть подготовки к весенней части сезона. И всё же в прошлом матче армейцы проиграли и могут попробовать взять реванш», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».