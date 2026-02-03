«Арсенал» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Челси».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.71.

«Хороший матч — «Арсенал» против «Челси», лондонское дерби. Но всё-таки это Кубок лиги, и, скорее всего, будет ротация состава, потому что чемпионат важнее. Я думаю, «Арсеналу», конечно, нужно дать отдохнуть многим ключевым футболистам, потому что они идут на первом месте. Терять игроков тоже не хочется, а чемпионат уже выходит на финишную прямую, поэтому ротация будет однозначно. У «Челси», думаю, ситуация похожая. Приоритет, скорее всего, тоже чемпионат, потому что им нужно цепляться за Лигу чемпионов. Поэтому я считаю, что и у «Челси» мы увидим определённую ротацию. Но даже при вторых составах матч всё равно должен получиться очень интересным.

Последние свои матчи и «Арсенал», и «Челси» выиграли. «Арсенал» победил уверенно и всухую, забили четыре мяча. У «Челси» было чуть сложнее — 3:2, при этом они пропустили два. Я думаю, что и здесь игра будет очень равной и обязательно с голами, потому что и «Арсенал», и «Челси» — команды атакующие, много создают и забивают.

Но предпочтение я всё-таки отдам «Арсеналу». Они играют дома, при своих болельщиках, поэтому для меня считаются фаворитами. Хотя если вспоминать очные матчи, «Челси» против «Арсенала» традиционно играет неплохо. В любом случае будет тяжёлый матч, но, на мой взгляд, хозяева должны победить, что-то вроде 2:1 или 3:2», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».