Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Альбасете» — «Барселона»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка Испании

«Альбасете» — «Барселона»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка Испании
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Испании «Альбасете» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.83.

Кубок Испании . 1/4 финала
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Альбасете» одержал три победы подряд в Сегунде и переместился на 12-ю строчку. Правда, до лидера расстояние — четыре победы, а вот до зоны плей-офф всего пять очков. Но главные достижения у команды Альберто Гонсалеса — в Кубке Короля, в первом раунде она выбила скромный «Сан-Фернандо», а дальше — прошлогоднего участника Примеры — «Леганес». Затем был тяжелейший матч с «Сельтой», в котором «Альбасете» только в компенсированное время спасся от поражения, а затем прошёл в следующий раунд в серии пенальти. Там их ждал грозный мадридский «Реал» с новым главным тренером Альваро Арбелоа. Несмотря на статус столичной команды, «Альбасете» смог их обыграть и выйти в 1/4 финала.

Теперь их ждёт другой гранд испанского футбола — «Барселона». Каталонцы являются действующими обладателями всех трофеев внутри страны, да и в нынешнем сезоне пока идут неплохо. В Ла Лиге по итогам 22-го тура команда Ханси Флика возглавляет турнирную таблицу, опережая «Реал» на одно очко. Недавно второй раз подряд «Барселона» забрала Суперкубок Испании, в финале переиграв своего принципиального соперника. В Лиге чемпионов каталонцы по итогам общего этапа финишировали на пятой строчке и вышли напрямую в 1/8 финала. Что касается Кубка Короля, то «Барселона» прошла два раунда, обыграв «Гвадалахару» и «Расинг» из Сантандера с одинаковым счётом 2:0.

Кончено, каталонцы — явные фавориты предстоящей встречи, но «Альбасете» был андердогом и в игре с «Сельтой», и в матче с «Реалом», что не помешало команде Альберто Гонсалеса выйти в 1/4 финала турнира. Однако теперь к «Альбасете» уже будет пристальное внимание, и «Барселона» точно не выйдет на поле без должного настроя. Встречи у хозяев получаются яркие, а каталонцы часто и сами играют, и сопернику позволяют многое», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Зимний Кубок РПЛ: экспресс на матчи 3 февраля 2026 года
Зимний Кубок РПЛ: экспресс на матчи 3 февраля 2026 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android