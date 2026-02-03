«Альбасете» — «Барселона»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка Испании

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Испании «Альбасете» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.83.

«Альбасете» одержал три победы подряд в Сегунде и переместился на 12-ю строчку. Правда, до лидера расстояние — четыре победы, а вот до зоны плей-офф всего пять очков. Но главные достижения у команды Альберто Гонсалеса — в Кубке Короля, в первом раунде она выбила скромный «Сан-Фернандо», а дальше — прошлогоднего участника Примеры — «Леганес». Затем был тяжелейший матч с «Сельтой», в котором «Альбасете» только в компенсированное время спасся от поражения, а затем прошёл в следующий раунд в серии пенальти. Там их ждал грозный мадридский «Реал» с новым главным тренером Альваро Арбелоа. Несмотря на статус столичной команды, «Альбасете» смог их обыграть и выйти в 1/4 финала.

Теперь их ждёт другой гранд испанского футбола — «Барселона». Каталонцы являются действующими обладателями всех трофеев внутри страны, да и в нынешнем сезоне пока идут неплохо. В Ла Лиге по итогам 22-го тура команда Ханси Флика возглавляет турнирную таблицу, опережая «Реал» на одно очко. Недавно второй раз подряд «Барселона» забрала Суперкубок Испании, в финале переиграв своего принципиального соперника. В Лиге чемпионов каталонцы по итогам общего этапа финишировали на пятой строчке и вышли напрямую в 1/8 финала. Что касается Кубка Короля, то «Барселона» прошла два раунда, обыграв «Гвадалахару» и «Расинг» из Сантандера с одинаковым счётом 2:0.

Кончено, каталонцы — явные фавориты предстоящей встречи, но «Альбасете» был андердогом и в игре с «Сельтой», и в матче с «Реалом», что не помешало команде Альберто Гонсалеса выйти в 1/4 финала турнира. Однако теперь к «Альбасете» уже будет пристальное внимание, и «Барселона» точно не выйдет на поле без должного настроя. Встречи у хозяев получаются яркие, а каталонцы часто и сами играют, и сопернику позволяют многое», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».