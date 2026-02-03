Скидки
«Болонья» — «Милан»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Болонья» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 2.20.

Италия — Серия А . 23-й тур
03 февраля 2026, вторник. 22:45 МСК
Болонья
Не начался
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё постепенно приближается к финишной прямой, и это сразу чувствуется. Чемпионат выходит на решающую стадию, сейчас каждая ошибка много значит. «Милан» долгое время держится наверху таблицы и в целом выглядит стабильнее, чем большинство соперников, потому что класс в больших матчах часто решает.

«Болонья» в прошлом чемпионате была неплохой, даже крепкой командой, могла удивлять и результатом, и игрой. Но этот сезон для неё проходит сложнее, потому что не хватает уровня ресурсов. У «Милана» есть состав, опыт, замены плюс понимание, как дожимать, когда игра не идёт. А у «Болоньи» этого, к сожалению, нет, и это обычная история для многих команд в чемпионатах. При этом последние игры показывают, что тяжело сейчас всем — и «Милану», и «Интеру», и «Роме».

«Болонья» играет дома, значит, какие-то микрошансы у неё будут: на эмоциях, на стандартах или на какой-то ошибке соперника. Но в целом я всё равно вижу небольшое преимущество у «Милана». Думаю, что счёт может быть где-то 1:2, обе команды забьют, потому что моменты должны быть. И если «Милан» забьёт первым, дальше им уже будет проще контролировать игру и довести дело до победы, поэтому на них и поставлю», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

