«Лада» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Металлург».

Ставка: тотал «Металлурга» больше 3.5 за 1.73.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» перед дедлайном до последнего искал усиление в защитную линию, но никакой трагедии в отсутствии подписаний нет — запас прочности у магнитогорцев мощнейший. На свой праймовый уровень выходит в последнее время Сергей Толчинский (он признан лучшим нападающим КХЛ по итогам января), да и вся команда выглядит очень ровно — за счёт этого купируется небольшой спад в игре ударной тройки. Если не случится ничего из разряда фантастики, то именно команда Андрея Разина — главный фаворит на победу в плей-офф.

«Лада» откровенно доигрывает сезон — шансов на попадание в плей-офф у тольяттинцев нет. Периодически команда Павла Десяткова выдаёт неплохие отрезки: в середине января тольяттинцы выиграли три матча подряд, но затем уступили в Москве «Спартаку» и «Динамо», а после этого и в Ярославле «Локомотиву». Вот и шансы в домашней встрече с лидером регулярного чемпионата выглядят небольшими.

Магнитогорцы забили намного больше всех в лиге (207): у ближайших преследователей из Минска аж на 30 голов меньше. Тольяттинцы же стабильно много пропускают, так что не вижу особых причин, почему «Магнитка» должна забросить меньше четырёх шайб. Скорее всего, будет даже больше», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».