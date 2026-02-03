ЦСКА — «Сочи»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Сочи».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 1.80.

«Московские армейцы задорно провели прошлую неделю, одержав три победы. ЦСКА сейчас не выглядит той командой, к которой мы привыкли в первой части сезона. Возможно, Игорь Никитин смог найти подход к команде, или игроки начали его понимать. Также не исключаю, что последние обмены и трансферы армейцев позитивно повлияли на состояние внутри коллектива. ЦСКА, и это для всех известный факт, интересуется только наивысшими достижениями. Нет уверенности, конечно, в том, что москвичи смогут побороться за Кубок Гагарина в этом сезоне, но и просто так из плей-офф они тоже не вылетят.

«Сочи» же доигрывает регулярный чемпионат. У «леопардов» уже шансы на попадание в плей-офф только математические. Понятное дело, что с перспективами на продолжение сезона и сами игроки «Сочи» распрощались. Однако это им не мешает иногда удивлять, в том числе обыгрывая достаточно мастеровитых соперников. В трилогии с «драконами» из Шанхая «Сочи» одержал одну победу, чуть подсластив себе существование при шести поражениях в семи последних встречах.

В матче с ЦСКА жду победы хозяев. Армейцы в хорошей форме и не должны терять очки во встрече с явным аутсайдером Западной конференции. Добавим сюда и побольше голов, так как вряд ли ЦСКА ограничится одной-двумя шайбами, да и «Сочи» умеет пользоваться ошибками соперника», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».