«Адмирал» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Барыс».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.27.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2026, среда. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Два главных неудачника Восточной конференции сойдутся в очном противостоянии во Владивостоке. Именно «Адмирал» и «Барыс» идут на двух последних строчках на Востоке, именно они проводят данный регулярный чемпионат скромнее остальных. В целом где-то это даже ожидаемо: «Адмирал» в прошлом сезоне прыгнул выше головы, залетев в плей-офф, а потом наступило время расставания с Леонидом Тамбиевым, его методы перестали действовать. Правда, его сменщик Олег Браташ на посту главного тренера дальневосточников добился только одной победы.

При этом два очка «Адмирал» при Браташе взял именно с коллективом из Астаны. «Барыс» во Владивосток едет из Хабаровска, где у него случилось два поражения в двух встречах с местным «Амуром». Причём «Барыс» играл достойно и вполне мог сам забирать четыре очка, потому что долгое время вёл в первом матче и перебросал соперника во втором. Хватит ли заряженности коллективу Кравца на встречу во Владивостоке? «Адмиралу» тоже успех явно не помешает.

В матче двух аутсайдеров хочется увидеть зрелище. Да, команды не попадают в список тех, кто будет играть «на вылет», но ещё могут громко хлопнуть дверью. До конца регулярного чемпионата много времени и матчей, но в битве равных всегда можно найти интригу. В прошлый раз, к слову, клубы в очном противостоянии прилично набросали шайб в ворота друг друга», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».