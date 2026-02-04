Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Адмирал» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Адмирал» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Барыс».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.27.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Два главных неудачника Восточной конференции сойдутся в очном противостоянии во Владивостоке. Именно «Адмирал» и «Барыс» идут на двух последних строчках на Востоке, именно они проводят данный регулярный чемпионат скромнее остальных. В целом где-то это даже ожидаемо: «Адмирал» в прошлом сезоне прыгнул выше головы, залетев в плей-офф, а потом наступило время расставания с Леонидом Тамбиевым, его методы перестали действовать. Правда, его сменщик Олег Браташ на посту главного тренера дальневосточников добился только одной победы.

При этом два очка «Адмирал» при Браташе взял именно с коллективом из Астаны. «Барыс» во Владивосток едет из Хабаровска, где у него случилось два поражения в двух встречах с местным «Амуром». Причём «Барыс» играл достойно и вполне мог сам забирать четыре очка, потому что долгое время вёл в первом матче и перебросал соперника во втором. Хватит ли заряженности коллективу Кравца на встречу во Владивостоке? «Адмиралу» тоже успех явно не помешает.

В матче двух аутсайдеров хочется увидеть зрелище. Да, команды не попадают в список тех, кто будет играть «на вылет», но ещё могут громко хлопнуть дверью. До конца регулярного чемпионата много времени и матчей, но в битве равных всегда можно найти интригу. В прошлый раз, к слову, клубы в очном противостоянии прилично набросали шайб в ворота друг друга», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
КХЛ: криптонит «Спартака» и матч «Трактор» — «Ак Барс»
КХЛ: криптонит «Спартака» и матч «Трактор» — «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android