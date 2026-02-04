«Амур» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Амур» — «Торпедо».

Ставка: «Амур» не проиграет за 1.83.

«Торпедо» продолжает дальневосточное турне и в прошлом матче сумело вытащить победу у «Адмирала» в овертайме — отличился Тимур Муханов, а Игорь Гераськин сделал две передачи (и это отдельно красиво, учитывая, что сезон он начинал как раз во Владивостоке). Для нижегородцев это было крайне важно, до этого проскочили три поражения подряд, ещё один минус на выезде мог превратить поездку в очень неприятную серию перед паузой.

У «Амура» на стыке января и февраля тоже был перелом. После тяжёлого отрезка и серии из девяти поражений подряд хабаровчане наконец ожили — победа над «Автомобилистом», затем дважды обыграли «Барыс» (2:1 Б и 4:2). И главное — у «тигров» появилась конкретная турнирная цель, у команды есть матчи в запасе, а до зоны плей-офф рукой подать, если их правильно разыграть. В такой ситуации дома ты обязан включаться так, будто уже начались игры на вылет.

Но есть нюанс, из-за которого я не хочу лезть в чистую победу. В последней игре с «Барысом» у «Амура» было всего 16 бросков и четыре шайбы — реализация космическая, но так постоянно не бывает. Если «Амур» не добавит в объёме атаки и в качестве первых двух периодов, «Торпедо» вполне может наказать.

При этом у гостей тоже не сахар: Дальний Восток, длинный выезд, и как раз третий-четвёртый день в таких поездках часто самый тяжелый по ощущениям. Поэтому для меня здесь логика простая: «Амур» по мотивации и по домашнему контексту должен забирать очки, но матч будет вязкий и нервный.

Чего я жду от матча? Жду плотной игры, где «Амур» будет давить через желание и турнирную необходимость, а «Торпедо» постарается сыграть аккуратно и переждать отрезки. Очень похоже на сценарий, где хозяева как минимум не проиграют в основное», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».