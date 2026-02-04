«Сибирь» — «Нефтехимик»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Новосибирске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 2.05.

Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2026, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Нефтехимик Нижнекамск

«Нефтехимик» провёл отличный матч в Уфе, но проиграл в основное время, не сумев реализовать уйму моментов. Для «Салавата Юлаева» игру вытащил Семён Вязовой. Нижнекамцы опустились на шестое место в Восточной конференции, но это не должно их существенно огорчать — с такой игрой они способны пошуметь в плей-офф и дать бой любому фавориту.

А вот «Сибири» только предстоит отвоевать своё место в кубковой восьмерке. «Амур» выиграл три матча подряд и подобрался близко, но новосибирцы проявили характер и отыгрались в матче с «Ак Барсом» с 0:2, а затем победили в серии буллитов. Снова одним из героев стал бывший вратарь казанцев Михаил Бердин, отразивший оба буллита.

«Спасибо ребятам, что не выключились после двух пропущенных голов. Были хорошие моменты, когда мы накрывали соперника в зоне. Понимали, что этот матч сможем вытащить», — заявил после матча главный тренер победителей Ярослав Люзенков.

В нынешнем сезоне команды обменялись победами на выезде, но, если «Сибирь» выиграла по буллитам, «Нефтехимик» в январе одержал победу в основное время. Считаю команду Игоря Гришина небольшим фаворитом и на этот раз — игра нижнекамцев производит цельное впечатление», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».