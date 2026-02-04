«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Челябинске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (0) за 1.88.

«В этом сезоне команды уже дважды встречались — и оба раза в Казани победил «Ак Барс» — 5:3 (3 декабря) и 3:2 (27 декабря). Причём обе игры получились живыми и нервными: много темпа, ошибок в средней зоне, работы спецбригад и качелей по игре. Но сейчас ключевой фактор — площадка в Челябинске.

Если смотреть шире, по последним очным матчам в КХЛ заметна тенденция: гостям в этой паре зачастую тяжело, чаще выигрывают именно хозяева. Однако даже на фоне этого тренда (девять побед у хозяев за 10 последних матчей) у меня есть ощущение, что «Ак Барс» подходит к игре в более понятном состоянии.

В декабрьских встречах «Трактор» точно не выглядел командой без шансов, но обе игры упирались в детали: потери в средней зоне и дисциплина. Сейчас добавляется ещё один момент — кадровые вопросы у хозяев, в том числе по атаке, а у «Ак Барса» состав выглядит более цельным и заряженным именно под результат. Плюс у казанцев есть привычка выигрывать такие матчи за счёт контроля и качества решений в спецситуациях — там, где соперник чаще ошибается.

Жду плотной игры, где многое решат дисциплина и реализация большинства. «Трактор» дома будет цепляться, но «Ак Барс» выглядит командой, которая способна перевести матч в свою сторону за счёт более стабильной структуры и опыта в таких сценариях. Возьму осторожный вариант с форой (0) у гостей, в таком непростом матче прямо перед перерывом важно не промахнуться», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».