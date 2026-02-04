Скидки
«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Ярославле

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
«Второй раз в рамках регулярного чемпионата этого сезона «Локомотив» и «Спартак» встречаются дважды за одну неделю. Пока что все три встречи остались за ярославцами, которые, конечно, на бумаге выглядят предпочтительнее соперника. Но соперник сейчас тоже неплох: «Спартак» в последних шести играх уступил только тому самому «Локомотиву». Коллектив Жамнова без главного тренера провел неплохую домашнюю серию, а затем выиграл ещё в Череповце у соперника, который сейчас на ходу.

«Локомотив» включил режим чемпиона, такое уже бывало в предыдущих сезонах, когда ярославцы начинали накатывать в конце регулярного чемпионата. Сейчас команда Хартли особенно опасна, Сурин и Радулов с партнерами разрывают лигу, будто передавая сигнал в Магнитогорск: «увидимся в финале».

В матче со «Спартаком» «Локомотив» будет действовать с позиции силы, но соперник едет в Ярославль, не рассчитывая доминировать на площадке оппонента. «Спартак» может действовать по-разному. Он как пластилин в игровом смысле. Правда, свойств у этого пластилина много, и не все они позитивные. Вот что вряд ли будет, так это огромное количестве шайб в этой встрече. «Спартак» и «Локомотив» будут больше думать о сохранности своих ворот, чем о том, чтобы поразить соперника атакующими изысками», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

