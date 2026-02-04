«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз Анатолия Катрича на игру Кубка лиги

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 3.40.

«Манчестер Сити», несмотря на потери очков в чемпионате, стабилен, особенно дома: девять матчей без поражений на «Этихаде», из которых семь побед. После ничьи с «Тоттенхэмом» и с учётом важности пути к финалу Кубка мотивация «горожан» будет предельной, а глубина скамейки позволит им контролировать игру с первых минут.

«Ньюкасл» переживает явный спад — три матча без побед, поражения от топ-команд и проблемы в выездных играх (одна победа в семи последних встречах). Усталость от плотного графика и травмы делают их явными аутсайдерами в предстоящем матче, особенно с владеющей мячом командой Гвардиолы. Но гости забивали и «ПСЖ», и «Ливерпулю», поэтому ставлю на победу хозяев с голами обеих команд», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».