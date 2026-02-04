«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: ставка Игоря Семшова на полуфинал Кубка лиги

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.86.

«В первом полуфинальном матче Кубка лиги «Манчестер Сити» выиграл на чужом поле со счётом 2:0, фактически «горожане» уже одной ногой в финале. Но пока, наверное, об этом говорить преждевременно, нужно для начала оформить выход в финал.

В чемпионате Англии команды разделяют девять мест: «Манчестер Сити» идёт на втором месте, а «Ньюкасл» на 11-м. Гости в семи очках и от еврокубковой зоны, и от тех команд, которые ведут борьбу за выживание. Скажу прямо: еврокубки «Ньюкаслу» в следующем году не светят, поэтому команда постарается достойно сыграть в Кубке лиги. Статистика личных встреч на стороне «горожан». Из 10 последних матчей между собой «Ньюкасл» выиграл лишь два и ещё однажды сыграл вничью, а остальные семь встреч выиграли футболисты «Сити».

Правда, в первом круге нынешнего чемпионата сильнее был «Ньюкасл», выигравший на своём поле со счётом 2:1. В последнем туре чемпионата, в выходные, обе команды играли в гостях и потеряли очки: «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а «Ньюкасл» был разгромлен «Ливерпулем» (1:4). Чего нам ждать от предстоящей игры? Думаю, на своём поле «Манчестер» победит. Так что мой выбор — победа «Манчестер Сити», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».