«Интер» — «Торино»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Интер» — «Торино».

Ставка: победа «Интера» с форой (-2) за 2.30.

«Кубок Италии, четвертьфинал. На этой неделе пройдут два матча, один из которых «Интер» — «Торино», я разберу для вас и сделаю свой прогноз. Пару слов про «Интер» — это топ! В восьми последних матчах чемпионата Италии семь побед и ничья с «Наполи» с разницей мячей 18:5. Уверенно занимает первое место в чемпионате. Продолжает свой путь в ЛЧ.

У «Торино» результаты скромнее. Занимают место в середине таблицы, как и в прошлом сезоне. Вылет из Серии А им не грозит, со своими конкурентами играют плюс-минус удачно и иногда выдают суперматчи. В 1/8 финала Кубка — победа в гостях над «Ромой» 3:2. Забили три мяча команде, которая в лиге имеет самую сильную оборону по статистике. Ничья 0:0 с «Ювентусом» на выезде и победа над «Наполи» 1:0. Но не думаю, что в Милане у них будет шанс выйти в следующий раунд. «Интер» на сегодняшний день — это просто футбольный бульдозер, который не замечает ничего и никого на своем пути и крушит все на своем пути.

Один из вариантов для прогноза — «Торино» не забьёт. Последние семь матчей между командами закончились шестью сухими победами «Интера», и лишь раз, в седьмом туре прошлого чемпионата, «Торино» сумел забить. Тот матч закончился в Милане со счётом 3:2. А я возьму победу «Интера» с форой (-2). Матч первого тура сезона-2025/2026 закончился разгромом «Торино» 5:0, чуть меньше двух недель назад «Торино» с треском проиграл на выезде «Комо» 0:6, в последнее время «Торино» для «Интера» — удобный соперник. Верю в крупную победу «Интера» на своём стадионе», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».