«Валенсия» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Испании

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Атлетик».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

Кубок Испании . 1/4 финала
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
«В одном из четвертьфиналов Кубка Испании встретятся две примерно равные по классу команды, поэтому ничуть не удивительно, что фаворита в этом матче нет. Даже домашнее поле не делает таковым «Валенсию», а наоборот, котировки чуть ниже на «Атлетик», а значит, примерное соотношение на победу — 45 на 55.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги команды находятся в нижней части и их разделяют лишь три очка: у «Атлетика» — 25, а у «Валенсии» — 22. При этом «Валенсия» является одной из самых пропускающих команд — больше только у «Жироны» и «Севильи». Даже аутсайдеры «Леванте» и «Овьедо» пропустили меньше. А вот «Атлетик» забивает мало — в среднем меньше гола за игру (21 гол в 22 матчах).

В пяти последних очных матчах команды одержали по две победы. В четырёх случаях из пяти был тотал меньше 2.5 гола. Думаю, что так же будет и сейчас. Не исключаю ничейного исхода 1:1 или даже 0:0. Но в любом случае два гола — максимум для этого поединка», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

