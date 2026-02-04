«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Кубка Испании

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад».

Ставка: удаление за 3.50.

«В одно и то же время завтра сыграют три баскские команды: «Алавес» и «Реал Сосьедад», а параллельно в это же время на поле в Валенсии выйдет «Атлетик». В общем, такой баскский вечер. Мне кажется, что баскское дерби в Витории должно получиться достаточно эмоциональным. Но есть нюанс — в последнее время слишком эмоционально играет «Реал Сосьедад». Команда сменила главного тренера, поменяла стилистику и сейчас находится в процессе перестройки. «Реал Сосьедад» играет в высокую интенсивность, очень активно действует на чужой половине поля, это добавляет эмоций, которые сопровождают их матчи.

При этом продолжается беспроигрышная серия Пеллегрино Матараццо — «Реал Сосьедад» ещё ни разу не проиграл в 2026 году. Но параллельно тянется и другая серия — с красными карточками. Три матча подряд футболисты получают удаления. Да, в отдельных случаях клуб оспаривает решения арбитров, как это было в одном из баскских дерби с «Атлетиком», когда ударили Брайса Мендеса, а «Реал Сосьедад» подал протест. Но факт остаётся фактом: команда много получает и жёлтых карточек, и красных. Смотрите сами: матч с «Атлетиком» — шесть жёлтых плюс красная, игра с «Барселоной» — шесть жёлтых, красная и ещё жёлтая на скамейку, матч с «Сельтой» поскромнее — три жёлтых, но снова удаление. Здесь же игра на вылет, матч на выживание, встреча за выход в полуфинал Кубка Короля. Это всегда добавляет напряжения и эмоций. Думаю, эта серия продолжится.

И здесь стоит обратить внимание и на «Алавес». Сама по себе эта команда по дисциплине обычно «низовая», но даже в предыдущей стадии Кубка Короля в матче «Алавеса» и «Райо Вальекано» была красная карточка — правда, у соперника. Поэтому, на мой взгляд, в этом матче логично отталкиваться именно от «Реала Сосьедад» и, конечно, от фигуры главного арбитра. Посмотрите, кто судит эту встречу — Алехандро Кинтеро. В 13 матчах этого сезона он показал 10 красных карточек. Причём это арбитр, который не стесняется доставать и по две, и по три красные за игру. Плюс он стабильно «верховой» по жёлтым: тотал больше 4.5 жёлтых карточек Кинтеро пробивал в девяти матчах из 13. Для него показать пять жёлтых — это, по сути, обычная история.

Мне кажется, что и этот матч будут сопровождать карточки — и жёлтые, и с высокой вероятностью красные. Можно рассмотреть тотал больше 4.5 жёлтых или взять тотал больше 2.5 жёлтых во втором тайме. Но мне особенно интересно проверить серию «Реала Сосьедад» с удалениями. С учётом арбитра, коэффициента и эмоционального фона матча я рискну и возьму ставку на красную карточку — выглядит очень сочным вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».