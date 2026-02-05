Скидки
«Авангард» — «Автомобилист»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

«Авангард» — «Автомобилист»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ
Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.85.

05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
«В текущей регулярке команды по два раза победили друг друга. Последняя очная встреча состоялась две недели назад и завершилась тяжёлой гостевой победой омичей (2:1 ОТ). Дома им придётся не легче. Сколько бы вопросов не было к недочётам в игре «Автомобилиста», именно для «ястребов» этот соперник достаточно неудобен. Атакующая модель «Авангарда» при всей своей активности несколько прямолинейна, и грамотно выстроенная Заварухиным оборона уральского клуба в целом справляется с нейтрализацией звёздного нападения сибиряков. Из раза в раз, от матча к матчу.

Так что много заброшенных шайб в игре не будет — максимум четыре в основное время. Разгуляться хозяевам «Автомобилист» не даст. Посмотрите, как показательны цифры. Тем, кто слабее, «Авангард» в последнее время без проблем отгружает по четыре-пять за матч («Шанхаю», «Адмиралу», московскому «Динамо»). А вот цепкий обученный «Трактор» неделю назад пропустил в Омске лишь однажды. Сибиряки скорее всего победят, но с минимальной разницей и скромной результативностью», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

