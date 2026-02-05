«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Анатолия Катрича на матч Кубка Италии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.62.

«Аталанта» подходит к кубковому матчу в состоянии физического и психологического истощения. Им невероятно повезло не пропустить от «Комо» при 5.5 ожидаемых голах, когда-то должно и залететь то, что даже не должно залетать.

В кубковых матчах, особенно в последние годы, сложилась тенденция в пользу гостей. Поражения «Аталанты» в финалах 2021 и 2024 годов лишь подтверждают их уязвимость в решающих играх. Мастерство Спаллетти и умение фаворита мобилизоваться в матчах на вылет станут решающими факторами», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».