«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Анатолия Катрича на матч Кубка Италии
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.62.

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аталанта» подходит к кубковому матчу в состоянии физического и психологического истощения. Им невероятно повезло не пропустить от «Комо» при 5.5 ожидаемых голах, когда-то должно и залететь то, что даже не должно залетать.

В кубковых матчах, особенно в последние годы, сложилась тенденция в пользу гостей. Поражения «Аталанты» в финалах 2021 и 2024 годов лишь подтверждают их уязвимость в решающих играх. Мастерство Спаллетти и умение фаворита мобилизоваться в матчах на вылет станут решающими факторами», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

