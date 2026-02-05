«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Анатолия Катрича на матч Кубка Италии
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус».
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.62.
Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
«Аталанта» подходит к кубковому матчу в состоянии физического и психологического истощения. Им невероятно повезло не пропустить от «Комо» при 5.5 ожидаемых голах, когда-то должно и залететь то, что даже не должно залетать.
В кубковых матчах, особенно в последние годы, сложилась тенденция в пользу гостей. Поражения «Аталанты» в финалах 2021 и 2024 годов лишь подтверждают их уязвимость в решающих играх. Мастерство Спаллетти и умение фаворита мобилизоваться в матчах на вылет станут решающими факторами», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
