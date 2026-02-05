«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Кубка Италии в Бергамо

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.78.

«Чуть меньше двух лет назад, в мае 2024 года, эти команды выясняли отношения между собой в финале. В той игре сильнее был клуб из Турина, единственный мяч забил Душан Влахович — согласитесь, лидер последних лет «Ювентуса» (за последние три сезона 89 матчей и 36 забитых голов). Но в этом матче он играть не будет — лечится уже чуть больше двух месяцев.

При этом команда Спаллетти, можно сказать, не заметила потерю бойца. С 29 ноября «Ювентус» провёл без Влаховича 14 матчей в разных турнирах: 10 из них выиграл, дважды сыграл вничью (обращу внимание на домашний матч с «Лечче» 1:1 в чемпионате) и дважды проиграл (выделю поражение от «Кальяри» на выезде 0:1). Внимание: «Юве» в том матче подал 18 угловых — это для информации, без какого-либо посыла. Возможно, в этих матчах Влахович и помог бы, но пока без него.

У «Аталанты» тоже есть потеря. Клуб совершил трансфер на выход своего лидера атаки Лукмана за хорошую сумму, продав его в «Атлетико» из Мадрида. И можно сказать, что это произошло почти вовремя — статистика Лукмана за последние полгода заметно просела. Посмотрим, сможет ли заменить его Распадори, который пополнил «Аталанту». Клубы совершили так называемый обмен за деньги. Кто окажется в выигрыше, покажет время.

К прогнозу: много забитых голов не жду, тотал меньше 2.5 — это один из вариантов. Восемь последних матчей между ними в Бергамо, с 2021 года, принесли следующие результаты — 1:0, 1:2, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1, 1:1, 1:2. Ещё один из вариантов — «Юве» с форой (0). Как видите, последнее поражение «Юве» потерпел в апреле 2021 года. А я выбираю комбинированный вариант — Х2 и тотал меньше 3.5. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».