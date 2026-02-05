«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового на встречу Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.29.

«Ещё одно интересное противостояние — «Аталанта» против «Ювентуса». «Аталанта» буквально недавно играла с «Комо». Почти всю встречу провели в меньшинстве, при этом спокойно выдерживали, особых проблем по игре не было. И в конечном счёте, как это часто бывает, в игру вмешался судья и назначил, на мой взгляд, несправедливый пенальти. Однако «Аталанта» даже с этой несправедливостью справилась. Вратарь вытащил пенальти, и команда в итоге отстояла нулевую ничью.

Почти весь матч, повторюсь, играли в меньшинстве, и это, конечно, добавляет уверенности. Поэтому в психологическом плане они сейчас на подъёме: выстояли, не сломались, и внутри есть ощущение, что можно терпеть, сколько надо. В таком состоянии будут принимать «Ювентус» в кубковом матче, а Кубок — это всегда отдельная история, там один эпизод может решить всё.

А «Ювентус», ну, молодцы: встрепенулись, идут наверху, обыгрывают, забирают своё, видно, что уверенность вернулась. Поэтому, конечно, будет интересная игра. Но, опять же, Италия есть Италия: много тактики и осторожности, никто не побежит с первых минут без оглядки. Здесь я всё-таки поставлю на ничью в основное время, где-то 1:1. Мне кажется, это самый рабочий вариант для такого матча», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».