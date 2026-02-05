«Бетис» — «Атлетико»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка Испании

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на встречу Кубка Испании «Бетис» — «Атлетико».

Ставка: проход «Бетиса» за 2.28.

«В первом раунде Кубка Испании «Бетис» играл в гостях против малоизвестной команды «Пальма дель Рио» и без особых проблем отправил семь мячей в ворота соперника, пропустив лишь раз. Дальше в 1/32 финала команда Мануэля Пеллегрини гостила у скромного коллектива из городка Торрент и легко прошла его 4:1. В следующем раунде «Бетис» ждала встреча с «Мурсией», матч получился близким, но класс исполнителей севильской команды оказался выше и позволил пройти дальше. В 1/8 финала коллектив Пеллегрини дома принимал «Эльче», пропустил первым, однако затем на авансцену вышел Чими Авила, который оформил дубль и принёс «Бетису» путёвку в четвертьфинал.

Мадридский «Атлетико» стартовал в нынешнем розыгрыше Кубка Испании со стадии 1/16 финала и играл в гостях против одноклубников, представляющих Балеарские острова. Команда Симеоне победила 3:1, вышла в следующий раунд и отправилась в гости к «Депортиво». Первый тайм прошёл с преимуществом «Атлетико», а забить не удалось, как и хозяевам. После перерыва инициативой владел уже «Депор», но роскошный удар со штрафного Антуана Гризманна принес победу мадридцам.

Конечно, команда Симеоне — фаворит в этом противостоянии, однако нынешний «Атлетико» регулярно нестабилен. В четырёх последних встречах он одержал лишь одну победу, да и большое количество новичков, как перед началом сезона, так и в последние дни стабильности не добавляют. «Бетис» тоже лихорадит, но команда Пеллегрини одержала две непростые победы подряд и плюс играет дома, что может добавить ей мотивации», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».