«Бетис» — «Атлетико»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Кубка Испании

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Бетис» — «Атлетико».

Ставка: «Бетис» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.86.

«У «Бетиса» две подряд домашние победы со счётом 2:1, и в целом команда очень уверенно выглядит на своём поле. «Бетис» дома не проигрывает с начала декабря — тогда было поражение от «Барселоны». До этого последнее домашнее поражение датируется октябрём, когда команда уступила «Атлетико». Но тот «Атлетико» был совсем другим.

Нынешний «Атлетико» почти не побеждает на выезде. Единственная гостевая победа в 2026 году у команды Диего Симеоне — это успех во встрече 1/8 финала Кубка Короля с «Депортиво» Ла-Корунья. Причём победа получилась далеко не простой — с минимальным счётом. Понятно, что «Бетис» — это совсем другой уровень. Да, у хозяев есть определённые кадровые сложности, но и у Диего Симеоне хватает проблем с составом: не сыграет Сёрлот, были вопросы по здоровью у Симеоне-младшего и у Гризманна. Плюс необходимо распределять силы между кубковым матчем и игрой чемпионата, которая пройдёт в Мадриде.

В любом случае мне кажется, что сложности у «Атлетико» в этой встрече возникнуть должны. Команда сейчас не в оптимальном состоянии. Было поражение от «Будё-Глимт», затем – нулевая ничья с «Леванте» на выезде. Как я уже говорил, «Атлетико» регулярно теряет очки вдали от дома и часто не добивается побед. При этом какого-то шквала опасных моментов и обилия голевых эпизодов я здесь не жду.

Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл рассмотреть комбинированный вариант. В качестве основы — то, что «Бетис» не проиграет в основное время. Если же добавить аккуратный тотал меньше, коэффициент становится заметно интереснее. Тотал меньше 3.5 — вариант менее осторожный. Тотал меньше 4.5 — более надёжная опция, которую каждый может выбрать под свой риск», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».