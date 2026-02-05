Скидки
«Авангард» — «Автомобилист»: ставка Артура Хайруллина на игру КХЛ

Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.89.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«До конца регулярного чемпионата обеим командам осталось провести ещё по 17 матчей, но их позиции на Востоке уже предельно понятны. «Авангард» не сможет подвинуть «Металлург» с первой строчки, но и свою вторую позицию «Ак Барсу» точно не уступит. «Автомобилист» останется на четвёртом месте: слишком большое отставание от казанцев и, наоборот, довольно комфортное преимущество над «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым». Очевидно, что и Ги Буше, и Николай Заварухин весь остаток регулярного чемпионата потратят на подготовку к плей-офф, поэтому результаты в конкретном матче могут быть непредсказуемыми.

«Авангард» сейчас стабильно, а главное практично набирает победы (текущая серия насчитывает уже восемь матчей). При этом конкуренты были серьезные: ЦСКА, «Трактор» (дважды), «СЮ», «Динамо» и тот самый «Автомобилист» Действительно ожидаемыми победы были лишь над «Драконами» и «Трактором». «Автомобилист» стабильностью похвастаться не может: либо единичные победы чередуются единичными поражениями, либо удачные серии сменяются отвратительными. Еще и клуб из Екатеринбурга остался без Спронга, который психанул на ровном месте во Владивостоке и получил дисквалификацию.

Всё говорит за победу «Авангарда», хоть омичи в этом сезоне ни разу и не обыгрывали «Автомобилист» в основное время. А именно такую ставку я и возьму – пора ломать тренды», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

