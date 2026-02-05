«Северсталь» — СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 5 февраля

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – СКА.

Ставка: победа «Северстали» за 1.99.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команды подходят к этому матчу в совершенно разном настроении: «Северсталь» безалаберно сыграла со «Спартаком» и заслуженно проиграла — 1:5, СКА на выезде в Минске одержал, возможно, главную для себя победу в сезоне. Вообще «Динамо» было сильнее и перебросало коллектив Ларионова вдвое, однако не всегда в хоккее количество бросков перерастает в качество. СКА кровь из носу нужен был успех после семи поражений подряд, вот он и вовремя подоспел, когда многие уже стали увольнять наставника петербуржцев.

Череповецкий клуб в последнее время крайне нестабилен, сказывается усталость от тяжёлого сезона и маленькая длина скамейки у «Северстали». Однако в этом матче хозяевам будет играть с руки. Домашние трибуны всегда гонят череповчан вперёд, к тому же надо перед ними исправиться за досадное поражение от красно-белых два дня назад. СКА наверняка воодушевлён своим успехом в Минске, но он вряд ли выглядит каким-то системным и логичным. Проблемы СКА от этой победы никуда не делись, а вот неудача «Северстали» может оказаться случайной.

В этой встрече прогнозирую победу хозяев, которым нужно набрать два очка перед паузой на Матч всех звёзд КХЛ. СКА точно будет сопротивляться и просто сопернику ничего не отдаст. Петербург настроен решительно, но ведь с «Северсталью» на одних эмоциях противостояние не вывезти. Если СКА сможет сыграть в закрытый хоккей и перекрыть кислород атакующим тройкам Череповца, шансы на победу появятся. Но вот имеются сомнения, что Петербург в своём нынешнем состоянии на такое, в принципе, способен», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».