«Северсталь» — СКА: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Череповце

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – СКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.65.

«К началу февраля «Северсталь» подвыдохлась и чуть сбавила ход. Сейчас в гости приезжает СКА, который преодолел спад и начал выбираться из ямы. Во вторник, в прошлом матче, в Минске, СКА наконец-то прервал свою рекордную серию поражений, но в то же время пока ещё команда далека от оптимальной формы. Возможно, если бы минское «Динамо» не погрязло в собственных проблемах, в том числе не особо хоккейных, то невские армейцы ехали бы в Череповец с серией из восьми поражений.

У хозяев и атака выглядит поярче, и оборона понадёжнее. Если бы СКА уже освоил так любимую его тренерами Бабенко и Тамбиевым модель плотной силовой игры, шансы у гостей были бы больше. Но под неудобную для «Северстали» тактику у Питера может не хватить ни обученности, ни подходящих исполнителей.

Предсказывать кому-то победу в этой встрече не буду. Единственное скажу, что нас ждет результативный матч. Как минимум, шесть шайб на двоих команды забросят», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».