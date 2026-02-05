Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Северсталь» — СКА: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Череповце

«Северсталь» — СКА: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Череповце
Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – СКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К началу февраля «Северсталь» подвыдохлась и чуть сбавила ход. Сейчас в гости приезжает СКА, который преодолел спад и начал выбираться из ямы. Во вторник, в прошлом матче, в Минске, СКА наконец-то прервал свою рекордную серию поражений, но в то же время пока ещё команда далека от оптимальной формы. Возможно, если бы минское «Динамо» не погрязло в собственных проблемах, в том числе не особо хоккейных, то невские армейцы ехали бы в Череповец с серией из восьми поражений.

У хозяев и атака выглядит поярче, и оборона понадёжнее. Если бы СКА уже освоил так любимую его тренерами Бабенко и Тамбиевым модель плотной силовой игры, шансы у гостей были бы больше. Но под неудобную для «Северстали» тактику у Питера может не хватить ни обученности, ни подходящих исполнителей.

Предсказывать кому-то победу в этой встрече не буду. Единственное скажу, что нас ждет результативный матч. Как минимум, шесть шайб на двоих команды забросят», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Северсталь» — СКА. Прогноз: Козырев зацепится за кризис гостей
«Северсталь» — СКА. Прогноз: Козырев зацепится за кризис гостей
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android