Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Шанхайские Драконы» — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Шанхайские Драконы» — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.85.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игорь Никитин постепенно, но неумолимо для соперников движется к созданию идеальной команды в своём понимании. Сейчас уже никто не вспоминает, что было в начале сезона, когда ЦСКА боролся за восьмую строчку с армейцами, но из Санкт-Петербурга. Москвичи уже пятые и вплотную приблизились к забуксовавшему минскому «Динамо». ЦСКА ждёт крайне удобный календарь в феврале, так что можно закладываться на победную серию и попробовать начать плей-офф дома.

«Драконам» в этом сезоне уже ничего не надо. СКА ушёл слишком далеко, так что оставшиеся 16 матчей Митч Лав потратит на знакомство с лигой и своим составом, чтобы что-то придумать уже к следующей регулярке. На коротком отрезке они могут создать неприятности фавориту: например, до середины третьего периода «драконы» вели 3:2 с «Авангардом». Но в какой-то момент команда натурально встаёт и получает по полной. С тем же Омском прилетело две шайбы за 12 секунд.

Могут ли быть сомнения, что Никитин готов подарить очки такой команде? Кажется, что нет, но и ЦСКА всё ещё не идеален. Тут, конечно, вспоминаются недавние мучения с «Сочи» и «Барысом» (причём дважды). Но коэффициент на победу армейцев выглядит уж слишком заманчивым — надо брать», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
КХЛ: Ларионову не стоит радоваться, а «Авангард» увязнет с «Автомобилистом»
КХЛ: Ларионову не стоит радоваться, а «Авангард» увязнет с «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android