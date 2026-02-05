Приветственный бонус от БК «Леон»: +50% к пополнению счёта до 11 111 рублей

erid: 2RanymtPRmC

Маховик спортивных событий раскручивается на полную мощность – самое время перейти из сторонних наблюдателей в разряд активных прогнозистов вместе с БК «Леон». Всем новым пользователям букмекер дарит +50% к пополнению счёта до 11 111 рублей в рамках акции «Бонусный старт»!

Фото: пресс-служба БК «Леон»

Чтобы воспользоваться предложением, нужно пройти регистрацию, в течение семи дней после регистрации нажать кнопку «Принять участие» на странице акции и пополнить счет на сумму от 1000 рублей в течение месяца. После этого бонус будет зачислен на счёт.

Для вывода бонуса необходимо заключить пари в мобильном приложении БК «Леон» для iOS или Android. После выполнения всех условий сумма бонуса станет доступна к переводу на основной счёт: для этого нужно нажать кнопку «Забрать» в разделе личного кабинета «Мои бонусы».

Пришло время ощутить полную гамму эмоций от противостояний лучших клубов и атлетов мира и насладиться красотой решающих мгновений. Акция «Бонусный старт» поможет всем новым пользователям погрузиться в мир спорта и довести градус эмоций от просмотра матчей с участием любимых команд до максимума!

Срок действия Акции: с 00:00 МСК 05.02.2026 по 23:59 МСК 05.03.2026.

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru. Срок акции: с 00:00 мск 05.02.2026 по 23:59 мск 05.03.2026