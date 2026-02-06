Скидки
«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Зимнего Кубка РПЛ

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.58.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» выиграл у московского «Динамо», выдав два разных тайма. Видно, что пока на проектную мощность «Зенит» не вышел. Это же можно сказать и про «Краснодар», который провалил первый тайм матча против ЦСКА, а во втором вышли более мотивированные игроки и придавили соперника к воротам. На сборах абсолютно типичные матчи, когда два разных тайма команды выдают.

Я думаю, что в этом матче мы увидим результативный футбол. Матч принципиальный – встречаются первая и вторая команды чемпионата. «Краснодару» нужно ещё реабилитироваться за поражение от ЦСКА. Я жду результативного футбола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

