«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Зимнего Кубка РПЛ
Поделиться
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.58.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» выиграл у московского «Динамо», выдав два разных тайма. Видно, что пока на проектную мощность «Зенит» не вышел. Это же можно сказать и про «Краснодар», который провалил первый тайм матча против ЦСКА, а во втором вышли более мотивированные игроки и придавили соперника к воротам. На сборах абсолютно типичные матчи, когда два разных тайма команды выдают.
Я думаю, что в этом матче мы увидим результативный футбол. Матч принципиальный – встречаются первая и вторая команды чемпионата. «Краснодару» нужно ещё реабилитироваться за поражение от ЦСКА. Я жду результативного футбола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».
Комментарии
- 6 февраля 2026
-
10:00
- 5 февраля 2026
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:05
- 3 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 февраля 2026
-
19:00
-
18:30
-
18:00