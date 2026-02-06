Скидки
ЦСКА — «Динамо»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Зимнего Кубка РПЛ

Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо».

Ставка: победа ЦСКА в первом тайме с форой (0) за 1.75.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Динамо» пока без побед на этих зимних сборах, в том числе и в матче открытия Кубка РПЛ. Понятно, что команда будет добирать и разгоняться по ходу подготовки, но на данный момент «Динамо» выглядит достаточно тяжеловесно. ЦСКА, наоборот, показал очень неплохое движение в первом тайме матча с «Краснодаром», и мне кажется, что эта тенденция сохранится и в игре с «Динамо».

Есть инсайд, что во встрече с «Динамо» в стартовом составе выйдет Игорь Акинфеев и, судя по всему, проведёт на поле весь матч. Что по составу у Ролана Гусева на эту игру запланировано, сказать сложнее — допускаю, что возможна ротация. В такой ситуации мне кажется, что армейцы будут фаворитами как минимум в первом тайме этой встречи.

Дальше мы знаем, что ЦСКА может немного сбавлять обороты по ходу матча. Поэтому наиболее интересным вариантом здесь я считаю ставку именно на первый тайм. Я исхожу из того, что армейцы будут превосходить «Динамо» по движению до перерыва и, вероятно, смогут добиться положительного результата.

Чтобы подстраховаться, предлагаю рассмотреть фору (0) на ЦСКА в первом тайме — в случае ничьей будет возврат, а такой исход тоже возможен. Но поражение армейцев в первом тайме при Акинфееве в воротах я, честно говоря, считаю маловероятным. Думаю, что до перерыва ЦСКА либо выиграет, либо счёт будет равным», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

