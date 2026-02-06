ЦСКА — «Динамо»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру в Абу-Даби

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо».

Ставка: ЦСКА в первом тайме забьёт больше, чем во втором, за 3.45.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир 06 февраля 2026, пятница. 15:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Напомню, в турнире играют четыре команды по круговой системе. Свой первый матч динамовцы проиграли «Зениту» 1:2, а армейцы победили «Краснодар» в серии послематчевых пенальти, основное время закончилось со счётом 2:2 (первый тайм был за армейцами 2:0).

Основываясь на увиденном в первый игровой день, скажу о том, что для меня в этой игре фаворитом являются армейцы. ЦСКА вышел на матч с «Краснодаром» практически основным составом. Не играл только Лукин (центральный защитник) по причине небольшой травмы. Уверен, что именно он будет играть в сезоне вместо Дивеева, ушедшего в «Зенит». Два новичка, пришедших этой зимой, Баринов и Лусиано Гонду (именно нападающий забил первый мяч в игре с «Краснодаром»), явно усилили команду. Первые 45 минут армейцы доминировали на поле. Хорошее движение, высокий прессинг, взаимопонимание и взаимозаменяемость в центре поля. Как было часто в первой части сезона-2025/2026, армейцы выиграли первый тайм.

И я буду выбирать вариант для прогноза, связанный именно с первым таймом. Всё же игра не официальная, идёт подготовка к сезону, и мы увидим очень много замен во втором тайме. Может, сразу после перерыва, а может быть, плюс-минус на 60-й минуте. Победа ЦСКА в первом тайме с форой (0) считаю неплохим вариантом для прогноза. Динамовцы в своём первом матче на турнире меня не впечатлили. Я не почувствовал какой-то надёжности, уверенности в их действиях. Да и мобильности им не хватало.

Но у каждого тренера своя программа подготовки к официальным матчам, которые стартуют в начале марта. Кстати, уже 8 марта армейцы и динамовцы играют между собой в чемпионате. Напомню, матч первого круга динамовцы под руководством тогда ещё главного тренера Карпина уступили на своём поле 1:3, первый тайм ЦСКА выиграл, забив три. Результаты последних пяти официальных матчей (три в чемпионате и два в Кубке России): четыре победы армейцев и ничья. А мой вариант: ЦСКА забьёт больше голов в первом тайме. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».