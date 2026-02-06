Скидки
«Унион» – «Айнтрахт»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» – «Айнтрахт».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.97.

Германия — Бундеслига . 21-й тур
06 февраля 2026, пятница. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
«Берлинский «Унион» после возвращения с каникул никак не может обрести себя: команда трижды подряд сыграла вничью. Первый матч против «Майнца», который недавно возглавил бывший тренер столичной команды Урс Фишер, завершился 2:2. Дальше две подряд игры закончились со счётом 1:1, и обе в гостях — с «Аугсбургом», а затем со «Штутгартом=. Эти три ничьи были не самым плохим результатом, но дальше пошли поражения. 24 января «Унион» дома был разгромлен дортмундской «Боруссией» 0:3, а в последний день первого месяца 2026 года в гостях берлинцы проиграли 1:3 «Хоффенхайму».

«Айнтрахт» проводит неоднозначный сезон, подтверждением этого стало увольнение Дино Топпмёллера в середине января, хотя он работал в команде с лета 2023 года. Четыре матча Франкфурт провел под руководством Денниса Шмидта, и вышло ничем не лучше. В Лиге чемпионов «Айнтрахт» проиграл «Карабаху» «Тоттенхэму» и завершил групповой этап далеко за пределами зоны плей-офф — с четырьмя очками в восьми матчах на иное рассчитывать сложно. В Бундеслиге результаты у «Айнтрахта» ничем не лучше: оба матча с временным тренером были проиграны с одинаковым счетом 1:3 — сначала «Хоффенхайму», а затем «Байеру», и оба раза на своём поле.

Нас ждет встреча двух команд, которые находятся не в лучшем состоянии и соседствуют в турнирной таблице, на восьмом и девятом местах, соответственно. Но у «Айнтрахта» есть некий бонус: команду несколько дней назад возглавил Альберт Риера, до этого приглашавшийся в «Спартак». Приход нового тренера часто дает импульс, но я бы оттолкнулся от другого. Обе команды имеют ужасные обороны, но забивать при этом не разучились», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

