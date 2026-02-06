«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на игру Зимнего Кубка РПЛ 6 февраля
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 3.00.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Зенит» выйдет максимально приближенным составом к тому, что мы увидим в чемпионате. В первом матче с «Динамо» играли скорее резервисты.
«Зенит» во всех товарищеских играх смотрелся очень прилично. Я думаю, что на данный момент команда готова гораздо лучше, чем «Краснодар». Отсюда я прогнозирую победу «Зенита».
То, что «Краснодар» забьёт, я тоже не сомневаюсь — всё-таки такая атакующая линия. Но «Зенит» забьёт больше, поэтому однозначно смотрится выигрыш «Зенита» через тотал больше (2.5)», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
