«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на игру Зимнего Кубка РПЛ 6 февраля

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 3.00.

«Зенит» выйдет максимально приближенным составом к тому, что мы увидим в чемпионате. В первом матче с «Динамо» играли скорее резервисты.

«Зенит» во всех товарищеских играх смотрелся очень прилично. Я думаю, что на данный момент команда готова гораздо лучше, чем «Краснодар». Отсюда я прогнозирую победу «Зенита».

То, что «Краснодар» забьёт, я тоже не сомневаюсь — всё-таки такая атакующая линия. Но «Зенит» забьёт больше, поэтому однозначно смотрится выигрыш «Зенита» через тотал больше (2.5)», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».