Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на игру Зимнего Кубка РПЛ 6 февраля

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на игру Зимнего Кубка РПЛ 6 февраля
Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 3.00.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» выйдет максимально приближенным составом к тому, что мы увидим в чемпионате. В первом матче с «Динамо» играли скорее резервисты.

«Зенит» во всех товарищеских играх смотрелся очень прилично. Я думаю, что на данный момент команда готова гораздо лучше, чем «Краснодар». Отсюда я прогнозирую победу «Зенита».

То, что «Краснодар» забьёт, я тоже не сомневаюсь — всё-таки такая атакующая линия. Но «Зенит» забьёт больше, поэтому однозначно смотрится выигрыш «Зенита» через тотал больше (2.5)», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Краснодар» — «Зенит». Берём коэффициент 3.40 на матч лидеров РПЛ в Абу-Даби
«Краснодар» — «Зенит». Берём коэффициент 3.40 на матч лидеров РПЛ в Абу-Даби
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android