«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на встречу Зимнего Кубка РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.12.

«Зенит» в первом матче обыграл "«Динамо». «Краснодар», проигрывая в большинстве в матче с ЦСКА, сумел сыграть вничью в основное время. Поэтому, конечно, неожиданно было, что, проигрывая два мяча, сумели отыграться. Это, безусловно, говорит и о характере, и о классе футболистов. Не каждая команда в такой ситуации способна вернуться в игру и дотерпеть до конца, особенно когда всё складывается против тебя.

Хотя я смотрел тот матч, и ЦСКА в первом тайме просто переигрывал «Краснодар» по всем моментам и показателям. По игре было заметно преимущество, и я, если честно, не ожидал, что всё развернётся именно так. Не знаю, что там произошло дальше, я потом уже увидел итог и был немного удивлён тем, как всё в итоге сложилось.

Поэтому, конечно, опять же, турниры эти предсезонные, здесь может произойти всё что угодно. Тут, в принципе, никакого риска, давления или прессинга. Играют спокойно, все получают удовольствие, хорошие условия, можно экспериментировать. Плюс составы могут меняться: кто-то только набирает форму, кто-то пробует новые связки, поэтому счёт вообще не всегда отражает картину. И здесь, я думаю, будет что-то похожее. Небольшой фаворит — «Зенит». Поэтому, думаю, счёт будет где-то 1:2 в пользу «Зенита», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».