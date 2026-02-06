«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на игру предсезонного турнира в Абу-Даби

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: тотал «Зенита» больше 1.5 за 1.81.

«Два претендента на победу в нынешнем российском сезоне: «Краснодар» пока лидирует, а «Зенит» пытается его нагнать. Что же будет в этом подготовительном матче, в котором встретятся команды Сергея Семака и Мурада Мусаева? У нас уже есть база, от которой можно оттолкнуться. «Зенит» победил «Динамо» в результативной игре. «Краснодар» сыграл вничью в основное время с ЦСКА и уступил в серии послематчевых пенальти, но это тоже была очень результативная встреча.

Более того, в том матче случились сразу три удаления. Вообще, настоящая загадка для «Что? Где? Когда»: как так получилось, что у «Краснодара» было два удаления, а у ЦСКА — одно, но в большинстве играли именно южане, а не клуб, у которого должно быть, по идее, численное преимущество. Случилось это волею регламента турнира, потому что за неспортивное поведение прямой красной карточкой был удалён Мойзес из ЦСКА, а у «Краснодара» две красные карточки были следствием вторых жёлтых. В такой ситуации тренер имеет право заменить удалённого игрока. Любопытный парадокс. Посмотрим, продолжится ли нечто подобное и вообще возникнет ли что-то похожее в матче между «Краснодаром» и «Зенитом».

Если говорить именно про футбол и содержание игры, думаю, матч получится достаточно открытым и результативным. «Краснодар» выпустил много молодых футболистов в игре против ЦСКА, между матчами всего несколько дней, так что расклад, уверен, будет примерно таким же. Не знаю, в первом или во втором тайме, но максимальная ротация от Мурада Мусаева точно будет — это подготовка к сезону, а не официальная встреча. К тому же скамейка у «Краснодара» не такая мощная по именам, по крайней мере, как у «Зенита».

Понятно, что и у «Зенита» будет много изменений в стартовом составе либо по ходу матча после перерыва. Но класс игроков у петербуржцев выше. Думаю, что суммарно за два тайма «Зенит» способен забить два мяча. Так что поставлю на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5, то есть команда забьёт минимум пару голов. Скоро проверим, смотрим футбол», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».