«Сельта» — «Осасуна»: прогноз Семёна Зигаева на матч Ла Лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Сельта» — «Осасуна».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35.

«Сельта» в этом сезоне вернулась в еврокубки, неплохо провела групповой этап Лиги Европы и вышла в плей-офф, где во второй половине февраля её ждут два матча против греческого ПАОКа, а пока можно сосредоточиться на Ла Лиге. Здесь после трёх уверенных побед подряд наступил спад: сначала команда Хиральдеса проиграла в Сан-Себастьяне 1:3, хотя имела численное преимущество весь второй тайм. В прошлом туре "«Сельта» приезжала в гости к «Хетафе» и провела отвратительный первый тайм, в котором не нанесла ни одного удара. После перерыва игра выравнялась, гости имели два отличных момента, но оба «Сельта» упустила и сыграла вничью 0:0.

«Осасуна» в середине января вылетела из Кубка Короля, проиграв в серии пенальти в Сан-Себастьяне, хотя команда из Памплоны вела к 17-й минуте в два мяча. Дальше команда Алессио Лиши сосредоточилась на Ла Лиге, в первом матче после вылета из Кубка Испании дома принимала «Овьедо» и вырвала победу лишь в компенсированное время, благодаря голу Виктора Муньоса. Отличился экс-игрок «Реала» и в следующем туре, снова в компенсированное время, и вновь победным голом. Точнее, там был автогол, но удар, после которого мяч от ноги игрока «Райо Вальекано» залетел в ворота, наносил именно Муньос. В прошлом туре «Осасуна» играла дома против «Вильярреала», пропустила первой, затем вела в счете и в итоге сыграла 2:2.

Обе команды набрали неплохой ход в последних матчах, поэтому эта встреча обещает быть интересной. В первом круге игра между ними получилась событийной: сначала вела «Сельта», затем «Осасуна», но в итоге победа досталась коллективу Хиральдеса. Хочется верить, что и на сей раз мы увидим повторение матча в Памплоне», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».