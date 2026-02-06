«Сельта» — «Осасуна»: прогноз Михаила Моссаковского на игру чемпионата Испании

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Сельта» — «Осасуна».

Ставка: ТБ 2 за 1.70.

«У «Сельты» серия из трёх матчей без побед. У «Осасуны», напротив, отрезок выглядит гораздо лучше: две победы и ничья в последних трёх встречах. Плюс у «Осасуны» четыре «верховых» матча подряд, причём все — с тоталом больше 3.5. Если же говорить про «Сельту», то в последнее время у неё действительно чаще проходили «низы», но здесь важно учитывать контекст.

Эти три матча без побед — это три подряд выездные встречи, которые «Сельта» провела по воле календаря. Если же вспомнить последние домашние игры, то там картина совсем другая: и результаты лучше, и процент набора очков выше, и, что особенно важно, футбол получается более результативным. Возвращение на «Балаидос» должно дать болельщикам «Сельты» куда более содержательную игру, чем та, которую команда показывала на выезде.

Если посмотреть на кадровые потери, то на первый взгляд они более значительные у «Осасуны». У команды из Памплоны есть серьёзные проблемы в средней линии — не будет Торро и не будет Монкайолы. У «Сельты» не сыграют Нуньес и Сотело. В целом кажется, что именно у гостей потери выглядят чуть более ощутимыми.

При этом в данном матче, на мой взгляд, стоит обратить внимание именно на «верховые» варианты. Из-за последних встреч «Сельты» линия заметно перекошена в сторону «низа», и «верх» сейчас стоит достаточно дорого. Классический тотал больше 2.5 выглядит завышенным. В такой ситуации можно сыграть аккуратнее и рассмотреть тотал больше 2. Думаю, что два гола в этом матче мы вполне можем увидеть», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».