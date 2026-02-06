Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лидс» — «Ноттингем Форест»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ

«Лидс» — «Ноттингем Форест»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Лидса» и его тотал больше 1.5 за 2.89.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
06 февраля 2026, пятница. 23:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Буду отталкиваться от игры хозяев. «Лидс» в этом матче выглядит фаворитом по ряду причин. Команда не может позволить себе терять очки в прямом противостоянии с конкурентом в борьбе за выживание, особенно дома. Именно на своём поле они набирают почти 75% очков (19 против 7 на выезде) и потерпели лишь одно поражение в своих стенах за последние 2.5 месяца.

Дома «Лидс» забивает в среднем больше 1.5 гола за игру, а Калверт-Льюин находится в зверской форме. Поэтому я вижу победу хозяев поля, вероятно, с голом их главного форварда», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Лидс» — «Ноттингем Форест». Матч за шесть очков
«Лидс» — «Ноттингем Форест». Матч за шесть очков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android