«Лидс» — «Ноттингем Форест»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Лидса» и его тотал больше 1.5 за 2.89.

«Буду отталкиваться от игры хозяев. «Лидс» в этом матче выглядит фаворитом по ряду причин. Команда не может позволить себе терять очки в прямом противостоянии с конкурентом в борьбе за выживание, особенно дома. Именно на своём поле они набирают почти 75% очков (19 против 7 на выезде) и потерпели лишь одно поражение в своих стенах за последние 2.5 месяца.

Дома «Лидс» забивает в среднем больше 1.5 гола за игру, а Калверт-Льюин находится в зверской форме. Поэтому я вижу победу хозяев поля, вероятно, с голом их главного форварда», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».