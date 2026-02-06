«Лидс» — «Ноттингем Форест»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ноттингем Форест».
Ставка: победа «Лидса» и его тотал больше 1.5 за 2.89.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
06 февраля 2026, пятница. 23:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
«Буду отталкиваться от игры хозяев. «Лидс» в этом матче выглядит фаворитом по ряду причин. Команда не может позволить себе терять очки в прямом противостоянии с конкурентом в борьбе за выживание, особенно дома. Именно на своём поле они набирают почти 75% очков (19 против 7 на выезде) и потерпели лишь одно поражение в своих стенах за последние 2.5 месяца.
Дома «Лидс» забивает в среднем больше 1.5 гола за игру, а Калверт-Льюин находится в зверской форме. Поэтому я вижу победу хозяев поля, вероятно, с голом их главного форварда», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
