«Райо Вальекано» — «Овьедо»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Овьедо».

Ставка: победа «Райо Вальекано» за 1.80.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Овьедо
Овьедо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«23-й тур чемпионата Испании. Начнём с поездки в Мадрид, где «Райо Вальекано» на стадионе «Кампо де Вальекас» будет принимать «Овьедо». Команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Райо Вальекано» продолжает своё стремительное падение, совсем недавно он был в серединке и чувствовал себя вполне комфортно. Но вот сейчас ситуация обострилась. И «Райо» после очень обидного поражения от мадридского «Реала» (пропустили с пенальти на 97-й минуте) попал в зону вылета. Можно сказать, что матч с «Овьедо» — за шесть очков.

«Овьедо» начал вроде бы чуть-чуть дышать более полной грудью после важной победы над «Жироной» в прошлом туре. Но шансы «Овьедо» на сохранение места в Примере всё равно чрезвычайно малы. И эта игра действительно за шесть очков. Три поражения подряд у «Райо». И где, как не дома, при своих безумных болельщиках, эту печальную серию прервать.

Я думаю, что «Райо», даже с учётом дисквалификации Сисса и Чаварриа, которые были удалены в матче с «Реалом», дома максимум положит на то, чтобы аутсайдера обыграть. Именно в таких встречах, возможно, решается судьба места в Примере. Поэтому победа «Райо» в домашней игре с «Овьедо» за 1.80 — хороший вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

